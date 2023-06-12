TFF Başkanı Büyükekşi ve Kuntz'dan önemli açıklamalar
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Büyükekşi: "Şampiyonlar Ligi finali ile tüm dünyaya uluslararası organizasyon gerçekleştirme kabiliyetimizi göstermiş olduk" Kuntz: Riva'da oluşan bir spor ruhu var İstanbul, Türkiye Futbol Federasyonu, McDonald's ile olan Kadın ve Erkek Milli Takımlar resmi sponsorluğu ve eMilli Takımlar...
Büyükekşi: "Şampiyonlar Ligi finali ile tüm dünyaya uluslararası organizasyon gerçekleştirme kabiliyetimizi göstermiş olduk"
Kuntz: Riva'da oluşan bir spor ruhu varİstanbul, Türkiye Futbol Federasyonu, McDonald's ile olan Kadın ve Erkek Milli Takımlar resmi sponsorluğu ve eMilli Takımlar ana sponsorluğu anlaşmalarını 2026 yılına kadar uzattı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen sponsorluk lansmanına, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, McDonald's CEO'su Mwaffak Kanjee, TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlama Sorumlusu Alkın Kalkavan, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve eMilli Takım Teknik Direktörü Tolga Atalay katıldı. Törende konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İstanbul'da oynanan 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline değinerek, "Cumartesi akşamı tüm dünyanın gözü İstanbul'daydı. Ülkemizin ve federasyonumuzun ev sahipliğinde, UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasına başarıyla ev sahipliği yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız, FIFA Başkanı, UEFA Başkanı ve tüm dünyadan misafirlerimizle mükemmel bir futbol şöleni izledik. ve tüm dünyaya uluslararası organizasyon gerçekleştirme kabiliyetimizi göstermiş olduk. Final maçında her iki takımda da Türk futbolcularımız yer aldı. Inter'de forma giyen Milli Takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu'na bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Teşekkürler kaptan! Seninle gurur duyuyoruz. Manchester City'de forma giyen ve UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası'nı takım kaptanı olarak kaldırma şerefine erişen İlk Türk futbolcu olan İlkay Gündoğan'a da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi."BAŞ BAŞA VERMEYİNCE TAŞ YERİNDEN KALKMAZ. BİZ DE SPONSORLARIMIZ İLE FUTBOLUMUZ İÇİN BAŞ BAŞA VERİYORUZ, GÜÇ BİRLİĞİ YAPIYORUZ"Futbolda kalıcı ve sürdürülebilir başarılar yakalamak için federasyonların en önemli partnerlerinin sponsor firmalar olduğunun altını çizen Mehmet Büyükekşi, "Sponsorlarımız bizim sadece iş ortaklarımız değil, birlikte yürüdüğümüz yol arkadaşlarımızdır. Güzel bir atasözümüz var; 'Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz' diye. Biz de Türk futbolunun gelişmesi, bir marka haline gelmesi, büyük ve kalıcı başarılar elde etmesi için sponsorlarımız ile baş başa veriyoruz. ve güç birliği yapıyoruz. TFF olarak göreve geldiğimiz günden bu yana sponsorluk gelirlerimizi yüzde 62 oranında artırdık. 11 sponsorumuzla sözleşme yenilerken, yeni firmalarla sponsorluk anlaşmaları imzaladık" diye konuştu.Kadın ve Erkek Milli Takımlar ile eMilli Takım'ın başarı ve hedeflerine değinen Mehmet Büyükeşi, "A Milli Futbol Takımımız 2024 yılında Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek için eleme grubunda mücadele ediyor. Önümüzde oynayacağımız çok önemli iki karşılaşma var. 16 Haziran'da deplasmanda Letonya, 19 Haziran'da ise Samsun'da Galler ile oynayacağız. Biliyorsunuz; Kadın Milli Takımımız FIFA tarafından Aralık ayında açıklanan dünya sıralamasında Ekim ayından itibaren en fazla puan toplayan takım oldu. ve 3 basamak birden yükseldi. Kadın Milli Takımımız, 20 Eylül 2023'te başlayacak UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'ne yükselmek ve Avrupa Şampiyonası elemelerine katılmak için mücadele edecek. Kısa bir tarihe ama büyük başarılara sahip olan eMilli Takımımız, FIFA eNations Cup 2023 Avrupa Eleme Gruplarını zaferle tamamlayarak Temmuz ayında düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele etmeye hak kazandı. 11-14 Temmuz tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek FIFA eNations Cup 2023'te mücadele edecekler. McDonald's ve diğer tüm sponsorlarımızın desteği ile Milli takımlarımızın başarılarının her geçen gün artacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.STEFAN KUNTZ: "UMARIM ÖNÜMÜZDEKİ SENE A MİLLİ FUTBOL TAKIMI OLARAK AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NA KATILABİLİRİZ"
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, doğru ve iyi sponsorlukları sürdürebilmenin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bu nedenle hem başkanımızı ve yönetimimizi böyle önemli bir sponsorluğu sürdürebildikleri için kutluyorum. McDonalds'ın sadece Erkek Milli Takımımızı değil hem Kadın hem de eMilli Takımımızı desteklemesi çok önemli. Riva'da oluşan bir spor ruhu var. Federasyonla ilgili bütün takımlar, bütün kurumlar bir çatı altında. Sponsorluk anlaşmalarının da aynı mantık üzerinde olması bizleri çok memnun ediyor. eMilli Takımımız bizim gitmek istediğimiz yere ulaştı bile. Biz de umarım önümüzdeki sene A Milli Futbol Takımı olarak McDonald's'ın da desteğiyle Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılabiliriz. Almanya'da genç yaşta iken McDonald's sayesinde özel bir ilgi gördüm. Kaiserslautern'de büyüdüm ben, ailem de oradaydı. O yüzden Kaiserslautern bölgesinde çok bulundum. Ramstein'de Kaiserslautern'de ABD'nin çok büyük bir askeri üssü vardı. Yaklaşık 35 bin tane ABD askeri orada yaşıyor. O yüzden de McDonald's'ın ilk şubelerinden bir tanesi Kaiserslautern bölgesine açılmıştı. Tabii ki ben de McDonald's'ın birçok ürününü denedim, yemeklerimi orada yiyordum. Bir gün sonra bana Cheeseburger, Big Mac ya da patates kızartmasının tadı nasıl diye soruyorlardı. Ben de tabi oranın uzmanı olarak fikrimi söylüyordum. İşin şakası bir yana en önemli kooperasyonumuzu o büyük turnuvaya katılarak göstermek istiyoruz. Tekrardan Başkanımıza, yönetimimize ve herkese bu kooperasyonu ayakta tuttukları için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.