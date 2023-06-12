TFF Başkanı Büyükekşi ve Kuntz'dan önemli açıklamalar

Büyükekşi: "Şampiyonlar Ligi finali ile tüm dünyaya uluslararası organizasyon gerçekleştirme kabiliyetimizi göstermiş olduk"

Kuntz: Riva'da oluşan bir spor ruhu var

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, doğru ve iyi sponsorlukları sürdürebilmenin çok önemli olduğunun altını çizerek, "Bu nedenle hem başkanımızı ve yönetimimizi böyle önemli bir sponsorluğu sürdürebildikleri için kutluyorum. McDonalds'ın sadece Erkek Milli Takımımızı değil hem Kadın hem de eMilli Takımımızı desteklemesi çok önemli. Riva'da oluşan bir spor ruhu var. Federasyonla ilgili bütün takımlar, bütün kurumlar bir çatı altında. Sponsorluk anlaşmalarının da aynı mantık üzerinde olması bizleri çok memnun ediyor. eMilli Takımımız bizim gitmek istediğimiz yere ulaştı bile. Biz de umarım önümüzdeki sene A Milli Futbol Takımı olarak McDonald's'ın da desteğiyle Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılabiliriz. Almanya'da genç yaşta iken McDonald's sayesinde özel bir ilgi gördüm. Kaiserslautern'de büyüdüm ben, ailem de oradaydı. O yüzden Kaiserslautern bölgesinde çok bulundum. Ramstein'de Kaiserslautern'de ABD'nin çok büyük bir askeri üssü vardı. Yaklaşık 35 bin tane ABD askeri orada yaşıyor. O yüzden de McDonald's'ın ilk şubelerinden bir tanesi Kaiserslautern bölgesine açılmıştı. Tabii ki ben de McDonald's'ın birçok ürününü denedim, yemeklerimi orada yiyordum. Bir gün sonra bana Cheeseburger, Big Mac ya da patates kızartmasının tadı nasıl diye soruyorlardı. Ben de tabi oranın uzmanı olarak fikrimi söylüyordum. İşin şakası bir yana en önemli kooperasyonumuzu o büyük turnuvaya katılarak göstermek istiyoruz. Tekrardan Başkanımıza, yönetimimize ve herkese bu kooperasyonu ayakta tuttukları için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.