TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA başvurumuzu kabul ederse EURO 2032 için başka rakibimiz yok

"Ortak adaylık başvurumuz kabul edilirse İtalya 2026'ya kadar yapacağımız müzakerelerde şampiyonanın oynanacağı şehirleri belirleyeceğiz"

"Avrupa Şampiyonası düzenleme hedefimize inşallah İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yaparak ulaşmış olacağız"

İSTANBUL,- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, EURO 2032'nin İtalya ile ortak düzenlenmesi yönünde UEFA'ya yapılacak başvuru ile ilgili, "EURO 2032 ev sahipliği için İtalya ile ortak başvuru yapma kararı aldık. Eğer UEFA başvurumuzu kabul ederse EURO 2032 ev sahipliği için bir başka rakibimiz yok" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, UEFA EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu ve İtalya Futbol Federasyonunun bugün müştereken yaptıkları adaylık başvurularını kabul etmesi durumunda, kalan adaylık süreci ortak yürütülecek olup UEFA tarafından istenilen bilgi ve dokumanlar güncellenerek UEFA'ya sunulacaktır. Ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar iki federasyonun daha önce UEFA'ya bildirdiği stadyumlar arasından belirlenecek, turnuva iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacaktır. Ev sahibi şehir ve stadyumların seçilmesi konusundaki nihai karar gelecekte yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecektir.