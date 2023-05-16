TFF Başkanı Büyükekşi: Türk futbolu için kendi öz kaynaklarımıza dönebilmek çok önemli

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türk futbolunun kalkınması için kendi öz kaynaklarımıza dönebilmek ve kendi yeteneklerimizi keşfedip takımda oynatabilmek çok önemli. İnşallah birkaç yıl içinde Süper Lig ve 1'inci Lig takımlarımız akademi konusunda aynı yere gelecek" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türk futbolunun kalkınması için kendi öz kaynaklarımıza dönebilmek ve kendi yeteneklerimizi keşfedip takımda oynatabilmek çok önemli. İnşallah birkaç yıl içinde Süper Lig ve 1'inci Lig takımlarımız akademi konusunda aynı yere gelecek" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 'Altyapı Akademileri Projesi' kapsamında altyapı akademilerinde Türkiye modeli oluşturmak ve sürdürebilmek adına gerçekleştirdiği kulüp akademileri ziyaretleri kapsamında Demir Grup Sivasspor'u ziyaret etti. Başkan Büyükekşi'yi ve beraberindekileri, kulüp tesislerinde Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Büyükekşi, altyapı çalışmaları hakkında Başkan Otyakmaz ve altyapı koordinatörü Murat Dizdar'dan bilgi aldı. Ziyarette konuşan Büyükekşi, Demir Grup Sivasspor'un 3 sezondur üst üste Avrupa'ya gitmesinden dolayı tebrik ederek, ülke puanına önemli katkılar sağladığını söyledi.

Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz ise, Büyükekşi'nin kulüplerin sorunlarını yakından bildiğini belirterek, "Biz de baştan beri kendisine destek veriyoruz. Uzun vadeli projelerinde de kendisine destek vermeye devam edeceğiz. Bütün tesisleri yerinde görmek gibi güzel bir uygulaması var. Sivas'a geldiği için kendisine şükranlarımız sunuyorum" diye konuştu.