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TFF Başkanı Büyükekşi: 'Önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ile fikstür yapısını birlikte yeniden...

TFF Başkanı Büyükekşi: "Önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ile fikstür yapısını birlikte yeniden...

Spor Haberleri

TFF Başkanı Büyükekşi: "Önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ile fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturmak istiyoruz.

TFF Başkanı Büyükekşi: "Önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ile fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturmak istiyoruz."

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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