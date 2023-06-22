TFF Başkanı Büyükekşi: "Önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ile fikstür yapısını birlikte yeniden...
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TFF Başkanı Büyükekşi: "Önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ile fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturmak istiyoruz.
TFF Başkanı Büyükekşi: "Önümüzdeki senelerde Süper Lig, 1, 2, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda oynanacak format ile fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturmak istiyoruz."
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor