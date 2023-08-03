TFF Başkanı Büyükekşi: Hakem atamalarında insan inisiyatifini ortadan kaldırdık

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan açılış törenine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri, eğitmenler ve hakemlerin yanı sıra davetliler katıldı.

Suat Arslanboğa ise törende olduğu için kendisini şanslı hissettiğini paylaşarak, "27 yıl önce başlamış olduğum mesleğimde buralar nasip olduğu için çok şanslıyım. Bu kararı geçen sezon devre arasında almıştım. Başkan Büyükekşi, kendisi yarım sezon daha devam etmemi istedi. Hakemlik yapmama vesile olan anneme, kardeşlerime ve rahat bir şekilde hakemlik yapmamızı sağlayan aileme çok teşekkür ederim. Tüm amacımız onurlu bir şekilde veda etmekti" diyerek sözlerini tamamladı.