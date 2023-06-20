TFF Başkanı Büyükekşi gündemi değerlendirdi Açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Samsun'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükekşi, A Milli Takım'ın EURO 2024 Avrupa Elemeleri maçlarına değinerek sözlerine başladı.

"Bildiğiniz gibi İtalya ve Azerbaycan'da 2020 Avrupa Şampiyonası'nda sonuç umduğumuz gibi olmadı." diyen Mehmet Büyükekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak değil, katıldıktan sonra orada başarılı olmak. Letonya maçında öldük öldük dirildik. Çok şükür golü attık da sevindik. 2002 ve 2008'den sonra bir başarımız yok. İnşallah 4 yıllık yeni bir görev süremiz olacak. Daha büyük başarılara gitmek istiyoruz. Bu maç da bunun ilk adımı. Cumhurbaşkanımız da aradı, futbolculara selamlarını iletti ve tebrik etti. 2008 yılında gerek İsviçre gerek Avusturya'da bütün maçlarda rahmetli Hasan Doğan'la beraberdik. O zaman da son dakika golleriyle atıyorduk. Tekrar böyle bir başarı yakalamak için çalışmamız lazım. Başarıların da bir seferlik değil, sürdürülebilir olması lazım. "

"UEFA'ya üye 55 ülkenin 52'si stratejik plan yapmış, biz yapmamışız"

22 Haziran'da gerçekleşen TFF genel kurulunda kendisinden başka aday çıkmamasıyla ilgili konuşarak sözlerini sürdüren Büyükekşi, "2 aday olsun, 3 aday olsun, demokrasi olsun denildi. Dünya futbolunda 2 seçim yapıldı. Birinde FIFA Başkanı'nı seçtik, karşısında aday yoktu. Portekiz'de UEFA Başkanı'nı seçtik ve tek aday olarak katıldı, seçildi. Buralarda demokrasi yok mu? Biz iyi niyetle, koltuktan güç almadan, koltuğa güç vererek hareket etmek istiyoruz. Son 1 yılda 15 yılda yapılmayan birçok şeye parmak bastık. Bugün başkanlık yapan herkes dostumuz. Ama maalesef Türk futbolunda gördüğümüz şey şu, varsa yoksa hakem hatası. Hakem hatasını konuşmakla Türk futbolu geriye gider. Kimseye faydası yok. Bütün yapılan işler sadece kamuoyunun algısını yönetmek için yapılıyor. Bu da Türk futboluna zarar veriyor. İşin en önemli konusu sürdürülebilir şeyler yapabilmek." açıklamasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak kısa, orta ve uzun vadeli stratejik plan yapacaklarını da sözlerine ekleyen Büyükekşi, şunları söyledi:

"UEFA'ya üye 55 ülkenin 52'si stratejik plan yapmış, biz yapmamışız. Şimdi yapıyoruz, inşallah kasım ya da aralık ayında bitireceğiz. Statik değil dinamik bir proje olacak. Özellikle kısa dönemde, orta vadede ve uzun vadede Türk futbolunda neler yapılması gerektiğini planlayacağız. Futbolun tüm paydaşları buna dahil olacak. Taraftar dernekleri başkanlarını dahi toplantılara çağırdık. Yabancı kuralından tutun her türlü konuya değinecek bir planlama olacak. Burada en önemli konulardan birisi Türk futbolunun marka değerini artırmak. Kulüplerimizin en üstünden en altına kadar bütün kulüpler ekonomik sıkıntılar çekiyor. Anadolu kulüplerinin 100 milyonla 1 milyar arası borçları var. Bursaspor örneği var. Bu borçların sürdürülebilmesi mümkün değil."

"Süper Lig kulüplerinin son 3 yılda yabancı oyuncu transferine harcadığı para 1 milyar dolar"

Yabancı kuralında Süper Lig kulüplerinin sayının serbest bırakılmasını istediğini dile getiren TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Diğer taraftan bakıyoruz, serbest bırakılan döneme, kulüpler bazında gösterilen bir başarı yok. Süper Lig kulüplerinin son 3 yılda yabancı oyuncu transferine harcadığı para 1 milyar dolar. Avrupa'da ziyaretlerde bulunduk. Ziyaretin amacı akademiler. Hep altyapıları ziyaret ettik. Ajax'ı, Alkmaar'ı ziyaret ettik. Ajax'ta yönetici "Her yıl 2 oyuncuyu A takıma vermem lazım." diyor. AZ Alkmaar yöneticisi 'Biz zengin bir kulüp değiliz, bizim her yıl 20 milyon avroluk oyuncu satmamız lazım.' diyor. Süper Lig'de genç oyuncu oynatma süresi 4 dakika. Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye'de, en yaşlı takımı Türkiye'de. Ama Avrupa'nın en genç milli takımı da Türkiye." ifadelerini kullandı.

"2-3 yıl sonra Türkiye'de en az 40 akademi olacak"

Türkiye'de altyapıların gelişmesi için Double Pass ile yapılan iş birliğine değinen Büyükekşi, yapılan sözleşmenin 1+3 yıllık olduğunu hatırlattı.

Görev süresinin 1 yıl ve sonrasında seçim olduğunu söyleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, nisan ayında eğitimlerin başladığını da söyleyerek şöyle devam etti:

"Her Süper Lig takımından 10 tane altyapı hocası ve 1 altyapı direktörü eğiteceğiz. Her eğitilecek kişi aynı eğitimi almayacak. Avrupa'da eğitime 6 yaşında başlatıyorlar. 20 takım için 220 hocayı eğitime tabi tutuyoruz. Bizim milli takım altyapı hocalarını da eğitiyoruz. Çok yüklü bir maliyeti var, bunu TFF olarak biz karşılıyoruz. Eğitim bitip göreve başladıklarında bu hocaların da 6 ay boyunca net maaşlarını TFF olarak biz ödeyeceğiz. Kulüplere altyapılar için 3 saha ve 1 bina yapılması için gerekli görüşmeleri yaptık. 2024 sonuna kadar bunun bitirilmesini istedik."

Kulüplerin ödedikleri stopajların, yapılan görüşmeler sonrasında çıkan yasayla tekrar geri ödendiğini de söyleyen Büyükekşi, "Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un oyunculara ödediği maaşlar 25 ile 45 milyon avro arası. Anadolu takımlarının da ödemesi İstanbulspor hariç 10 milyon avro civarı. Bunun yüzde 20 stopajı var. Kulüpler artık stopajı ödedikten sonra geri alıyorlar ama bu parayı da transferde kullanamıyorlar. Bu parayı altyapıya yapacakları saha, bina ve çalışanlara harcayacaklar. 2-3 yıl sonra Türkiye'de en az 40 akademi olacak. Bunlar kolay işler değil. Belki benim görev süremde tamamlanmaz ama önemli olan kalıcı olabilmesi. 85 milyonluk ülkede tesadüfen oyuncu çıkmaması lazım, fabrika gibi üretmemiz lazım. Belçika'da bir data oluşturulmuş. 19 tane sol ayaklı oyuncu yazılmış datada. Birisinin boyu uzun, diğeri dripling özelliğine sahip. Hepsi veriye dayalı. Ama bizde her şey subjektif, veriye dayalı değil. Bunu ortadan kaldırmamız lazım." diye konuştu.

"Ben futbol yöneticiliğini bilmeseydim, Süper Lig'e çıktıktan sonra Gaziantep FK'yi düşürürdüm"???????

Transfer tescil dönemlerinde kulüplerin son gün motokuryeyle oyuncu sözleşmesi getirdiklerini ve bazı kulüplerin yetişemediğini hatırlatan Mehmet Büyükekşi, bu uygulamayı sonlandıracaklarını ifade etti.

Her kulübe şifre verileceğini, sözleşmelerin de bu şifreyle sisteme girileceğini söyleyen Büyükekşi, "Kulüpler şifresini girip transferi tamamlayacak. İsterse oyuncuyla İngiltere'de, Fransa'da anlaşsın, oradan şifresini girip işlemi tamamlasın." dedi.

Kendisine futbolu bilmediği yönünde yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Büyükekşi, şunları söyledi:

"Ben 2 yıl Gaziantep FK'nin başkanlığını yaptım. 2 yılda da başarılı olduk. Futbolcu transferini, futbolcu zihniyetini iyi biliriz. Sumudica gibi birisiyle çalıştım, her hafta soyunma odasına indim. Eğer ben bu yöneticiliği bilmeseydim, Süper Lig'e çıktıktan sonra kulübü düşürürdüm. Berna başkan Kayserispor'un başına geçtiğinde 'Ofsaytı biliyor musun?' diye sordular, 'Bilmeme gerek yok, ben oynamıyorum.' dedi. Biz önemli yöneticilerle çalışıyoruz."

"Bazı konularda biraz sabretmek lazım"

Son olarak teknik direktör Stefan Kuntz'un geleceği hakkında açıklamada bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben 1 yıllık göreve gelmiştim, şimdi bundan sonra daha farklı şeyler yapabilirim. Göreve geldikten sonra federasyonda 65 yaş üstündeki kişilerle yolları ayırdık, hiçbir iş yapmayan kişileri gönderdik. Ben istikrardan yanayım. Başarı istikrarla gelir. Büyük bir problem yoksa istikrarlı olmak lazım. Türk Hava Yolları'ndayken Manchester United'a sponsor olduk, gittik Alex Ferguson'la yemek yedik. Adam orada 26 yıl görev yaptı. Bazı konularda biraz sabretmek lazım. Kuntz konusunda da, işler istediğimiz gibi olursa devam ederiz. Bir kurumda kariyer planı olmazsa, orada verim olur mu?"