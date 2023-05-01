TFF Başkanı Büyükekşi Gençlerbirliği'ni ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankara'da bulunduğu sırada Gençlerbirliği'ni ziyaret etti. Büyükekşi, kulübün altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı ve 'Double Pass' ile 1. Lig takımlarıyla 2024-25 sezonunda akademi çalışması yapacaklarını açıkladı. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş da ziyaretten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Futbol kulüplerini ziyaret etmek üzere Ankara'da bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü'nün ardından Gençlerbirliği'ni de ziyaret etti. Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'ne gelerek kulüp başkanı Niyazi Akdaş ve yöneticilerle buluşan Büyükekşi, sonrasında Niyazi Akdaş ile birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

BÜYÜKEKŞİ: YENİ BİR ATAK YAPMAK İSTİYORUZ

Açıklamanın ardından Akdaş ve yöneticilerle birlikte tesisleri gezen Büyükekşi, Keçiörengücü, Ankara Demir Spor ve Etimesgut Belediyespor kulüplerine ziyarette bulunmak üzere tesislerden ayrıldı.