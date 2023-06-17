TFF Başkanı Büyükekşi: EURO 2024'e önemli bir adım attık

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takım'ın UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı 3-2 yendiği karşılaşmayla EURO 2024'e katılma yolunda önemli bir adım atıldığını söyledi.

Skonto Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükekşi, "Takımımızı, teknik ekibimizi tebrik ediyorum, az önce futbolcularla tek tek görüştüm, hocamızı tebrik ettim. Gerçekten beklediğimizden daha zor bir maç oldu. Maalesef son dakikada öldük öldük dirildik. Son golü yiyince bayağı moralimiz bozuldu ama son anda Allah'a çok şükür İrfan Can Kahveci bizi tekrar önümüzdeki süreç için son derece ümitlendirdi." dedi.

Bir yandan da Galler maçına baktıklarını belirten Büyükekşi, "Sürpriz bir maç, Galler sahasında 4-2 kaybetti. Galip gelirsek lider oluruz diyorduk, son anda golü yiyince moralimiz bozuldu. İrfan Can Kahveci golü atınca, tekrar bu kötü duygulardan kurtulduk. Ben de çok heyecanlıyım. O anda golü yiyince biz de birden bire kendimizi kaybettik. Hoca içeride aynı şekilde… Ama demek ki inanınca, azmedince futbolcularımız da o yüzden bizim çocuklar gerçekten başa baş mücadele ettiler. Rakip takımın boyu çok uzun, her hava mücadelesinde kalemizde tehlike oluşturdular." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin 100. yılını yaşandığını hatırlatan Başkan Büyükekşi, "Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde ülkemize büyük sevinç yaşatmak istiyoruz. Vatandaşlarımızın bundan sonraki dönemde milli takım taraftarlığı konusunda önemli çalışmalar yapmak istiyoruz. Bunlar da bu adımın tekrar başlangıcı olsun istiyoruz. Milli takımımızın YouTube, Twitter, Instagram ve Tik Tok'ta hesaplarını tekrar canlandırdık. Bütün vatandaşlarımızı bu hesapları takip etmeye çağırıyoruz. Yapmamız gereken şey hep birlikte milli takımımızı desteklemek." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takımın gruptaki dördüncü maçında Galler ile karşılaşacağını hatırlatan Büyükekşi, "Önümüzde Galler maçı var, inşallah hedefimiz 6 puan almak diyorduk. Yolun yarısını bitirdik, Galler maçını da galip gelirsek liderlik konusunda biraz daha emin adımlar atmış olacağız. İnşallah 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak yönünde önemli bir adım atmış olacağız. Türk halkı da bunu hak ediyor. Tüm teknik ekip ve futbolcuları tebrik ediyorum." diyerek sözlerini tamamladı.