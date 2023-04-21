- TFF Başkanı Büyükekşi'den bayram mesajı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı ve video yayımladı.

- TFF Başkanı Büyükekşi'den bayram mesajı

İSTANBUL - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı ve video yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde yer alan mesajda Başkan Büyükekşi, "Toplum olarak bizi biz yapan güzel değerlerimizin ve geleneklerimizin yenilendiği; sevgi, saygı, birlik ve beraberlik bağlarının kuvvetlendiği bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Futbol ailesi olarak bu bayramdaki en büyük görevimiz, deprem bölgesindeki başta çocuklarımız olmak üzere büyük acılar yaşayan tüm vatandaşlarımızın yaralarını sarmak ve her daim onların yanında yer almaktır.

Bu minvalde, idrak ettiğimiz bayramın yaşadığımız acıları bir nebze olsun hafifletmesini, ülkemiz, milletimiz, İslam alemi ve bütün insanlığa huzur, barış, merhamet, esenlik getirmesini temenni ediyor, birlik beraberliğimizin güçlendiği, başarılarla perçinlenen, mutlu ve huzurlu nice bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükekşi, yayımlanan videoda ise, "Ramazan Bayramı'nın milletimize, tüm Müslüman alemine hayırlar getirmesini, özellikle futbol camiası açısından da Türk futboluna hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bizim zaman zaman en büyük eksikliğini gördüğümüz şey; birlik, beraberlik, dayanışma. Bu bayramlar bunun için bir vesile. Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışmayı öne çıkarabilirsek bizim için büyük bir fırsat olacağını düşünüyorum. Bütün futbol ailesinin, futbolcusuyla, başkanlarıyla, federasyonuyla, hakemleriyle ve diğer paydaşlarıyla bir arada güzel bir bayram geçirmesini diliyorum" dedi.