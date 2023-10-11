TFF Başkanı Büyükekşi'den, aday statlarla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalya-Türkiye ortaklığında düzenlenecek 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için belirlenen aday statların tartışılmasıyla alakalı, "Biz kimseye ulufe dağıtmıyoruz. Burada UEFA'nın kriterleri var, en yüksek seyirci kapasiteli statların olması gerekiyor. Bu statlarda yapılan maçların gelirleri ne o kulübe gidecek ne de TFF'ye gidecek. Bütün gelirler UEFA'ya gidiyor" dedi.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 6. maçında yarın saat 21.45'te Hırvatistan ile karşılaşacak. İstanbul'daki son antrenmanını sabah saatlerinde TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapan ay-yıldızlılar, bugün saat 15.00'te İstanbul Havalimanı'ndan, Hırvatistan'ın Osijek kentine hareket etti. Milliler, maçın oynanacağı Opus Arena'da TSİ 18.15'te yürüyüş yapacak. Yürüyüşün ardından, TSİ 19.00'da A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

"İnşallah sonuçları ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur"

Havalimanı girişinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalya ile ortaklaşa düzenlenecek 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başladı. Büyükekşi, "Hırvatistan ile yapacağımız çok önemli bir maç var. Vincenzo Montella'nın ilk maçı. 2024 Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek için bizim iki tane çok önemli maçımız var. Biri yarın, diğeri Konya'da Letonya karşılaşması. Bu iki maçtan alacağımız sonuçla inşallah Avrupa şampiyonasına gitme konusunda büyük bir avantaj yakalamak istiyoruz. Hocamızın özellikle Türkiye'yi tanıması, Türkiye'de iki yıl görev yapması ve Türkiye'den ayrılırken, çok güzel deneyimler yaşadığını, Türk insanının yurtdışında da misafirperverliğini, güzel işleri dünya kamuoyuna da her platformda anlattı. Bizim duygularımızı, düşüncelerimizi iyi biliyor. Sadece büyük takımların değil, bütün maçları takip edecek. Sadece maçları da izlemiyor, gittiği şehirde o takımların antrenmanını da izliyor. Futbolcularımıza güzel bir aile ortamı oluşturma konusunda son derece iyi niyetli. Selçuk Şahin'i yardımcı hoca olarak aldık. Hocamızın bu konuda yapacağı çalışmalara o da Türk hoca olarak ayrı katkı verecek. İnşallah sonuçları ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olur" diye konuştu.

"Turizmi daha fazla geliştirmek istiyoruz"

İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile EURO 2032 adaylığı konusunu görüştüklerini aktaran Büyükekşi, "Hocamızın görüşleri son derece olumlu. Çünkü önümüzde 9 yılımız var. Bu 9 yıl çok önemli. Olaya sadece futbol olarak bakmıyoruz. Ülkelerimizin tanıtımı açısından spor ve sanatı da içeren bir işbirliği. Özellikle İtalya, en büyük dış ticaret yaptığımız 5. ülke. Hem ithalat hem ihracat yaptığımız açısından. Bunu daha fazla geliştirmek istiyoruz. Turizmi daha fazla geliştirmek istiyoruz. Akademi projemiz var. Süper Lig kulüplerimize bu yıl başlattık. Önümüzdeki yıl 1. Lig kulüplerimize başlatacağız. Ortak olduğumuz ve birlikte çalışacağımız ülke bu zamana kadar 4 defa Dünya Kupası'nı kazanmış bir ülke. Futbolun beşiği; orada da bir takım işbirliklerini araştıracağız, geliştireceğiz. Güçlü yanlarını birleştirecek, birlikte adım atma konusunda avantajlar sağlayacak. İki Akdeniz ülkesi, benzer kültürleri var. Olaylara biraz daha duygusal bakabilen. Hem hocamızla hem de 2032 Avrupa Şampiyonası'nda İtalya ile beraber hedefe ulaşmak için bu konuda çalışma yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Suyu bulandırmanın manası yok"

2032 Avrupa Şampiyonası için bildirilen statlarla ilgili Beşiktaş Kulübü'nün paylaşımı da sorulan Başkan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Olimpiyat Stadyumu'nun kale arkaları büyütülecek; 80 bin kişilik olacak. Şu anda böyle bir tartışmaya girmeyi doğru bulmuyorum. Biz ayrı ayrı olarak müracaat ettiğimiz zaman 10'ar stat bildirmiştik. Bu 5'e düşecek, tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bu 2026 yılında yapılacak. Bunun için bugünden suyu bulandırmanın manası yok. Bir amacı da yok. Bugün İtalyanlar 'bizim için çok önemli' diye seviniyorlar. Sevincini yaşayalım, böyle bir şey söz konusu bile değil. 38 tane stadımız var zaten, bir çoğunu elemek zorundayız. Bunları değiştirebiliriz, belki İstanbul'da stat sayısı 1'e düşecek. Biz kimseye ulufe dağıtmıyoruz. Burada UEFA'nın kriterleri var; en yüksek seyirci kapasiteli statların olması gerekiyor. Bu statlarda yapılan maçların gelirleri ne o kulübe gidecek ne de TFF'ye gidecek. Bütün gelirler UEFA'ya gidiyor. UEFA kriterlerine uygun olan tekrar değerlendirmeler ile sadece 5 stat kalacak. O zaman her şehrimiz bu konuda ayağa kalkar. 2032 İstanbul şampiyonası değil, Türkiye şampiyonası. Diğer kulüplerimizin statları da dışarıda kalabilir. Bu konuda görüş bildirmek doğru değil. Birçok şehrimiz, Anadolu'da kendi şehrinde yapılmasını istiyor. Gönül ister ki 30 tane şehirde yapabilsek."

TFF Süper Kupa açıklaması

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak TFF Süper Kupa'nın nerede yapılacağına ilişkin ise Mehmet Büyükekşi, "Bu konuda televizyon programında açıklamamı yapmıştım; Suudi Arabistan ve Abu Dabi ile görüşüyoruz diye. Anlaştığımız takdirde 30 Ekim'de yurt dışında olabilir. Bu görüşmelerimiz Türkiye Futbol Federasyonu'nun kendi düşüncesiyle yaptığı bir çalışma değil. Hem Fenerbahçe Kulübümüzün başkanı ile hem Galatasaray Kulübümüzün başkanı ile yaptığımız, onlardan da 'olur' aldığımız bir çalışma. İkisi de bu konuda muvaffakiyet bildirdiler. Anlaşırsak, bu iki kulübümüz rızasıyla yapılan anlaşmayı hangi ülkede olacağını açıklayacağız. Olursa bizden duyacaksınız, yetkisi olmayan kişilerin paylaşımlarına itibar etmeyiniz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL