- TFF Başkanı Büyükekşi, Çorum'da incelemelerde bulundu Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

- TFF Başkanı Büyükekşi, Çorum'da incelemelerde bulundu

ÇORUM - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, bir dizi ziyaret için geldiği Çorum'da ilk olarak Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'yi ziyaret etti. Valilik ziyareti sonunda Büyükekşi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Daha önce de Çorum'a ziyarette bulunduğunu açıklayan Büyükekşi, "Yaklaşık 7-8 yıl oldu. O günden bugüne bayağı bir değişim olmuş. O zaman ihracatı 1 milyar doların altındaydı. Şimdi 1 milyar doları geçmiş. Son derece sevindirici. Sporda, Çorumspor önemli bir yol aldı. Şuanda şampiyonluğa oynayan takımlardan bir tanesi. Onun içinde kendilerini tebrik ediyoruz. Çorum'da olmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükekşi'den Beşiktaş yanıtı: "Bugün bunu konuşmamız söz konusu değil"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Beşiktaş şampiyon olsa bile ligin tescil edilmesini kabul etmeyeceğim" sözleri hatırlatılması üzerine Büyükekşi, "Bugün bunu konuşmamız söz konusu değil. Biz bugün Çorum için geldik" dedi.

Ziyarette Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Zeki Gül hazır bulundu.