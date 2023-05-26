TFF Başkanı Büyükekşi, Alagöz Holding Iğdır FK'nın Akademisini Ziyaret Etti
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamındaki akademi ziyaretlerine TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon olarak TFF 2'nci Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdır FK ile devam etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamındaki akademi ziyaretlerine TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon olarak TFF 2'nci Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdır FK ile devam etti.
Futbol Akademisi projesi kapsamında daha önce Belçika ve Hollanda kulüpleri ve federasyonlarının yanı sıra Trabzonspor, Bitexen Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, İstanbul Başakşehir FK, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Etimesgut Belediyespor, Gaziantep FK, Çorum FK, Yılport Samsunspor, Adana Demirspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Karbel Karaköprü Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Demir Grup Sivasspor, Sivas Belediye Spor ve Yukatel Kayserispor, İstanbulspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe kulüplerini inceleyen Büyükekşi, bugün de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz ve Kulüp Başkan Yardımcısı Fazıl Alagöz'ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye TFF Süper Lig Kulüplerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ve 2'nci ve 3'üncü Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Volkan Can eşlik etti.BÜYÜKEKŞİ, IĞDIR FK U18 TAKIMI'NA BAŞARI DİLEDİKulüp tesislerini gezerek, Başkan Alagöz'den bilgi alan Mehmet Büyükekşi, şampiyon olarak TFF 2 Lig'e yükselme başarısı gösteren Alagöz Holding Iğdır FK futbolcuları ile bir araya gelerek tebrik etti. Büyükekşi, Türkiye U18 Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kalarak finale yükselen Alagöz Holding Iğdır FK U18 Takımı'na da başarılar diledi.Alagöz Holding Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye adının yazdığı şampiyonluk forması hediye etti.