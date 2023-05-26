TFF Başkanı Büyükekşi, Alagöz Holding Iğdır FK'nın Akademisini Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamındaki akademi ziyaretlerine TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon olarak TFF 2'nci Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdır FK ile devam etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Altyapı Akademileri Projesi kapsamındaki akademi ziyaretlerine TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta şampiyon olarak TFF 2'nci Lig'e yükselen Alagöz Holding Iğdır FK ile devam etti.

Futbol Akademisi projesi kapsamında daha önce Belçika ve Hollanda kulüpleri ve federasyonlarının yanı sıra Trabzonspor, Bitexen Giresunspor, 1461 Trabzon, Altınordu, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor, İstanbul Başakşehir FK, Beşiktaş, Corendon Alanyaspor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Etimesgut Belediyespor, Gaziantep FK, Çorum FK, Yılport Samsunspor, Adana Demirspor, Yeni Mersin İdmanyurdu, Karbel Karaköprü Belediye Spor, Şanlıurfaspor, Demir Grup Sivasspor, Sivas Belediye Spor ve Yukatel Kayserispor, İstanbulspor, Kasımpaşa ve Fenerbahçe kulüplerini inceleyen Büyükekşi, bugün de Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, altyapı çalışmaları hakkında bilgi aldı.