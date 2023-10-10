TFF Başkan Vekili Mustafa Eröğüt: EURO 2032'yi düzenleyerek futbol mirası bırakıyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak olmalarının Türk futbolu için önemli bir miras olduğunu belirtti. Eröğüt, İtalya ile birlikte düzenleyecekleri turnuvaya hazırlanacaklarını ve iş birliği içinde çalışacaklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, 2032 Avrupa Şampiyonası'na ( Euro 2032 ) İtalya ile ev sahipliği yapacak olmalarına ilişkin, "Bizden sonraki jenerasyonlara futbol adına bir miras bırakıyoruz." dedi.

Eröğüt, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde EURO 2028 ve EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak ülkelerin belirlendiği toplantının ardından Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Avrupa şampiyonasını ilk kez düzenleyecekleri için çok mutlu olduklarını dile getiren Mustafa Eröğüt, "Bu konuda emeği geçen herkese Türk futbolu adına çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki 9 sene az bir zaman değil. Bir jenerasyon fark ediyor. Bizden sonraki jenerasyonlara futbol adına bir miras bırakıyoruz. Türk futbolu için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

UEFA Yönetim Kurulu'nun yaptıkları sunumu çok beğendiğini belirten Eröğüt, "Sunum güzeldi ve çok sıcak bir ortamda geçti. İtalya ile birlikte çektiğimiz, reklam tadında bir adaylık videomuz vardı. Onu da çok beğendiler. Her şey çok pozitifti. Volkan Demirel bizim efsanemiz, İtalyanların da efsanelerinden Gianluigi Buffon. Onların beraber olması da çok sıcak bir ortam yarattı." şeklinde görüş belirtti.

EURO 2032'ye yarından itibaren sıkı bir şekilde hazırlanacaklarının altını çizen Mustafa Eröğüt, "İki ülke de adaylık dosyasında 10'ar statla başvuru yaptı. İlk olarak bunlar 5'er stada inecek. Fikstür, açılış maçı ve final maçı gibi planlamalar için 2026 yılına kadar zamanımız var. Bunları İtalyan dostlarımızla çalışıp, planlayacağız. Finalin nerede oynanacağı 2026 yılında belirlenecek. Türkiye olarak bu turnuvayı tek başımıza düzenleyecek gücümüz vardı. Açılışı da final maçını da en güzel şekilde planlayabiliriz. Hiçbir endişemiz ve çekincemiz yok. Biz her şeye talibiz. Ancak bu bir iş birliği. Bu konuları da iş birliği içinde çözmemiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.