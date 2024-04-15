TFF Antrenör Eğitim Programı Nisan Ayı Faaliyetleri Başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen antrenör eğitim programlarında nisan ayı faaliyetleri UEFA A Antrenör Eğitim Programı'nda 26. grubun ilk etap eğitimi ile başladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki programlar UEFA B 43-44-45-46 gruplarının ilk aşama eğitimleri ile devam edecek ve 25 Nisan 2024 tarihinde sona erecek. Bu programlara katılan aday antrenörler, ikinci etaplar başlayıncaya dek geçecek süreçte kulüplerde program konularıyla ilgili pratik yaparak staj dönemlerini tamamlayacak. Ayrıca çevrim içi eğitimler ile aday antrenörlerin gelişim süreçleri de yakından takip edilecek.

Antrenör eğitim programları, "Gerçek Temelli", "Akıcı Oyun İçinde" ve "Aday Antrenör Odaklı" olarak oluşturulan yeni metodoloji çerçevesinde düzenleniyor ve saha çalışmalarında yaş gruplarına göre piyon oyuncu grupları eğitimlere destek veriyor.

Eğitimlere katılmak üzere Antalya'ya gelen Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin aday antrenörlere programın içeriği ve yöntemi hakkında bilgi verdi. Çetin, "Eğitimlerde, oyunun ruhuna ve spor etiğine uygun değerleri benimseyen, futbolda antrenörün rolünü anlayan, en üst düzeyde liderlik, yönetim ve iletişim becerilerini saha içerisinde ve saha dışında sergileyen antrenör profiline ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitimlerde Antrenör Eğitim Programları Müdürü Emrah Aykurt ile antrenör eğitimcileri Fatih Serkan Albayrak, Furkan Köseoğlu, Altan Aksoy, Serhat Sütlü, Murat Kaya, Erkan Ferin, Osman Üstünel, Aydın Yılmaz, Kemal Coşkun, Nur Mustafa Gülen, Ömer Aysan Barış, Sercan Görgülü, Ahmet Gün ve Benjamin Fuchs görev alıyor.