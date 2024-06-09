TFF, Ali Koç'u tebrik etti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa yeniden seçilen Ali Koç için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ardından başkanlığa seçilen Sayın Ali Koç'u ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.