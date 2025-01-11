TFF, Ahmet Çalık'ı Vefatının Yıl Dönümünde Andı

Türkiye Futbol Federasyonu, 3 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolcu Ahmet Çalık için vefatının yıl dönümünde anma mesajı paylaştı.

TFF'den, 'Ahmet Çalık'ı saygıyla anıyoruz' başlığı ile paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"8'i A Milli Takımımızda olmak üzere toplam 76 kez Ay-Yıldızlı formamızı giyen, 2022 yılında elim bir kaza sonucu kaybettiğimiz ve Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Sezonu'na adını vermekten onur duyduğumuz Ahmet Çalık'ı aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Hep kalbimizde olacak, hiç unutulmayacaksın Ahmet Çalık." - İSTANBUL