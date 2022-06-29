TFF açıkladı: Lisansı olmayan oyuncular da kontenjana dahil

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 sezonunda uygulanacak olan kuralları açıkladı. Buna göre kulüpler, sözleşmesi devam eden ve yeni sezonda vizesi yapılmamış futbolcular da dahil olmak üzere en fazla 14 yabancı futbolcuyu tescil ettirebilecekler; takımda bulunup, lisansı çıkarılmayan oyuncular da kontenjana dahil olacak. Kulüplerin ayrıca, 14 yabancı futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zorunlu tutulurken; 2001 ve daha sonra doğmuş olmaları ve U14 milli takımı dahil olmak üzere ülkesinin milli takımlarında en az 10 müsabakada oynamış olmaları koşulu ile 3 yabancı uyruklu futbolcu ile de transfer ve tescil dönemleri içerisinde sözleşme imzalayabilecekler.

TFF'den yapılan açıklamada, yönetim kurulu tarafından oyuncu uygunluğu konusunda karara bağlanan hususların özeti şu şekilde:

d) Müsabaka isim listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az birinin kaleci olması zorunludur. Kulüpler tarafından bu şartlara uygun kalecinin müsabaka isim listesine yazılmaması halinde müsabaka isim listesi 1 futbolcu eksik verilir; aynı zamanda ilgili kulüpler hakkında talimatlara aykırılık sebebiyle disiplin işlemi yapılır.

Demirören Haber Ajansı / Spor