TFF, 8 Kulüp ve İki Teknik Direktörü PFDK'ya Sevk Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 8 kulüp ile Arda Turan ve Volkan Demirel'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 13. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:

Eyüpspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Bodrum FK, Beşiktaş ve Göztepe, çirkin ve kötü tezahüratı

Fenerbahçe, Beşiktaş, Kayserispor ve Göztepe, saha olayları

Fenerbahçe, Kayserispor, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması

Kayserispor, Hatayspor, talimatlara aykırı hareketi

Çaykur Rizespor, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi

Çaykur Rizesporlu futbolcu Amir Hadziahmetovic, kural dışı hareketi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, talimatlara aykırı hareketi

Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, sportmenliğe aykırı hareketi

Beşiktaş Kulübü görevlisi Hüseyin Erdinç Gültekin, talimatlara aykırı hareketi ve saldırısı

Göztepe Kulübü görevlisi Gönenç Yafes Natik Katkat, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL