TFF 7 Süper Lig Kulübünü PFDK'ya Sevk Etti
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 8. haftada yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Bu kulüpler arasında Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlar yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 7 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle:
Çaykur Rizespor ve Trabzonspor, 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi
Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor, çirkin ve kötü tezahüratı
Hatayspor, talimatlara aykırı hareketi
Gaziantep FK ve Beşiktaş saha olayları
Konyaspor Teknik Direktörü Ali Çamdalı ve Gaziantep Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, sportmenliğe aykırı hareketi
Galatasaray Kulübü görevlileri Muhammet Talha Aydemir, Oğuzhan Dumlu ve Yalçın Aydemir, talimatlara aykırı hareketi
Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan ile Beşiktaş Kulübü Antrenörü Serdar Topraktepe, hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL