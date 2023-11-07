TFF, 6 takımı disipline sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki disiplin ihlallerinden dolayı 6 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki disiplin ihlallerinden dolayı 6 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline sevk edildi. Ayrıca sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş sportmenliğe aykırı hareketi, kulüp yöneticisi Emir Hulusi Yolaç da "hakareti" sebebiyle PFDK'ye gönderildi. Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica da sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle disipline sevk edildi.

Atakaş Hatayspor ise Yılport Samsunspor maçında 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun da kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi sonucunda PFDK'ye sevkine karar verildi. Ayrıca Akdeniz ekibinin futbolcusu Joelson Fernandes, aynı müsabakadaki hakareti sonrası disipline gönderildi.

Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş maçındaki talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Mondihome Kayserispor da Corendon Alanyaspor müsabakasındaki saha olayları sebebiyle PFDK'ye gönderildi.