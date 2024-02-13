TFF, 6 Süper Lig kulübünü PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 6 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre; Adana Demirspor, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe çirkin ve kötü tezahüratı ve saha olayları nedeniyle; Fatih Karagümrük ve Kayserispor talimatlara aykırı hareketi nedeniyle, Beşiktaş da çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Kasımpaşa müsabasındaki sportmenliğe aykırı hareketi, hakaret, tehdit, hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Adana Demirspor Kulübü idarecisi Metin Korkmaz'ın talimatlara aykırı hareketi nedeniyle; İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu'nun hakareti nedeniyle kurula gönderildi.

Fenerbahçe Kulübü görevlisi Mario Jorge Dos Santos Branco'nun talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. - İSTANBUL