TFF, 4 Süper Lig kulübünü PFDK'ye sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Kulüp başkanları ve teknik sorumluların hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları ve sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevk edildi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un bir televizyon yayınında ve divan kurulunda yapmış olduğu konuşmalarında yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları" ve "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle; Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle; Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ise Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alan "hakareti", "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" ve "sportmenliğe aykırı hareketi"nden dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.

Öte yandan Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın ve Bursaspor Kulübü Başkanı Recep Günay da PFDK'ya sevk edildi.

BEŞİKTAŞ VE BURAK YILMAZ DA PFDK'DA

Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle ve "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" sebebiyle; siyah-beyazlı takımın teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ın ise Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yapmış olduğu röportajda yer alan "hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar" nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.