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TFF, 4 maçın ertelendiği açıkladı

Spor Haberleri

TFF, 4 maçın ertelendiği açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig'de 1 ve TFF 3. Lig'de de 3 müsabakanın elverişsiz saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig'de 1 ve TFF 3. Lig'de de 3 müsabakanın elverişsiz saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, olumsuz hava şartlarından etkilenen bazı illerde oynanacak karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu. Buna göre, bu hafta oynanacak TFF 2. Lig'de 1 ve TFF 3. Lig'de de 3 maçın elverişsiz saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe erteledi.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 23. haftasında oynanacak olan Şanlıurfaspor - Esenler Erokspor müsabakası elverişsiz saha koşulları nedeniyle, TFF 3. Lig 1. Grup'un 21. haftasında oynanacak olan Edirnespor - Karbel Karaköprü Belediyespor müsabakası elverişsiz hava koşulları nedeniyle, TFF 3. Lig 3. Grup'un 21. haftasında oynanacak olan Muş 1984 Muşspor - Bursa Yıldırım Spor ve Niğde Anadolu FK - Güneş Holding Çankaya FK müsabakaları elverişsiz saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişlerdir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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