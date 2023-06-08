TFF, 4 kulüp ve bir futbolcuyu PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp ve Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp ve Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Bitexen Giresunspor, Beşiktaş ve İstanbulspor çirkin ve kötü tezahürat, Arabam.com Konyaspor da hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar nedeniyle disipline gönderildi.

Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek de yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalardaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle PFDK'ye verildi.

Ayrıca Arabam.com Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, Beşiktaş maçının ardından sosyal medya paylaşımında yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalarından dolayı tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.