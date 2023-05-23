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TFF 3. Lig Play-Off Maçları Başlıyor

TFF 3. Lig Play-Off Maçları Başlıyor

Spor Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre, TFF 3. Lig'de play-off 1. tur mücadeleleri yarın oynanacak maçlarla başlayacak. Gruplarını 3. sırada tamamlayan ekipler, ev sahibi olarak grubu 6. sırada tamamlayan takımlarla karşılaşacaklar. Ligi 4. sırada bitiren takımlar da, puan durumunda 5. sırayı alan ekipleri konuk edecekler.

TFF 3. Lig'de play-off 1. tur mücadeleleri yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç üzerinden oynanacak bu turda, gruplarını 3. sırada tamamlayan ekipler, ev sahibi olarak grubu 6. sırada tamamlayan takımlarla karşılaşacak. Ligi 4. sırada bitiren takımlar da, puan durumunda 5. sırayı alan ekipleri konuk edecek.

1. Grup'ta Belediye Derincespor, 2. Grup'ta Alanya Kestelspor ve 3. Grup'ta da Kepez Belediyespor, sezonu 2. sırada tamamladıkları için direkt play-off finaline yükseldi.

TFF 3. Lig play-off programı şu şekilde:

Yarın:

1. Grup

16.00 Belediye Kütahyaspor-Karabel Karaköprü Belediyespor (Kütahya Dumlupınar)

20.00 52 Orduspor FK-Nevşehir Belediyespor (Yeni Ordu)

25 Mayıs Perşembe

2. Grup:

16.00 Karaman FK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kemal Kaynaş)

20.00 Orduspor 1967-Kuşadasıspor (Yeni Ordu)

26 Mayıs Cuma

3. Grup:

16.00 Efeler 09 Spor FK-Artvin Hopaspor (Adnan Menderes)

16.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Güneş Holding Çankaya FK (Beyoğlu)

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Kaynak: AA / Spor

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