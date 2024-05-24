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TFF 3. Lig Play-off Finali Hakemleri Açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 3. Lig play-off final müsabakalarında görev alacak hakemleri duyurdu. İki maçta da görev yapacak hakemler belirlendi.

Futbolda TFF 3. Lig play-off final müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, play-off finalinde oynanacak iki maçın hakemi şu şekilde:

Yarın:

19.00 52 Orduspor FK-Çimentaş Elazığspor (Erkan Özdamar)

26 Mayıs Pazar:

16.00 Merkür Jet Erbaaspor-Muş 1984 Muşspor (Yiğit Arslan)

Kaynak: AA / Spor

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