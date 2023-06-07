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TFF 3. Lig Play-Off Finali Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak

TFF 3. Lig Play-Off Finali Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak

Spor Haberleri

TFF, 2022-2023 Sezonu TFF 3. Lig Play-Off Final tarihlerini ve merkezlerini açıkladı. TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off Finali 14 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 3. Lig 3. Grup Play-Off final maçının Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

TFF, 2022-2023 Sezonu TFF 3. Lig Play-Off Final tarihleri ve merkezlerini belirledi. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig 3. Grup Play-Off Finali 14 Haziran Çarşamba günü saat 19.00'da Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanacak. Finale çıkacak takımlar tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek. TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsüne göre, gruplarını ikinci sırada bitiren takımlar doğrudan finale yükselme hakkı elde etmişti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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