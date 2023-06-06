TFF 3. Lig Play-Off Final Maçlarının Tarihleri ve Statları Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre TFF 3. Lig play-off final maçları 12-14 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Kazanan takım TFF 2. Lig'e yükselecek.

TFF 3. Lig'de play-off final maçlarının tarihleri ve statları açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kazanan takımın TFF 2. Lig'e yükseleceği final maçları, 12, 13 ve 14 Haziran'da oynanacak. Tüm maçlar saat 19.00'da başlayacak.

52 Orduspor FK ile Karbel Karaköprü Belediyespor'un karşı karşıya geleceği 1. Grup finali 12 Haziran Pazartesi, 2. Grup play-off finali ise 13 Haziran Salı günü Ankara Eryaman Stadı'nda yapılacak.

3. Grup play-off finali de 14 Haziran Çarşamba günü Eskişehir Yeni Stadı'nda gerçekleştirilecek.