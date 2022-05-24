TFF 3. Lig Play-Off Finali: Artvin Hopaspor: 0 Arnavutköy Belediyespor: 1 - Haberler

TFF 3. Lig Play-Off Finali: Artvin Hopaspor: 0 Arnavutköy Belediyespor: 1
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TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off Final maçında Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup eden Arnavutköy Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi.
TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off Final maçında Artvin Hopaspor'u 1-0 mağlup eden Arnavutköy Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Mert Baykal xx, Yusuf Susuz xx
Artvin Hopaspor: Beycan Kaya xx, Ender Gör xx, Saffet Gurur Yazar xx, Furkan Tuşik xx (Ömer dk. 90+2 ?), Ali Say xx (Bilal dk. 90+5 ?), Fatih Dalgıç xx, Yasin Tosun xx (Murat dk. 76 x), Osman Kocaağa xx, Melih Kılıç xx, Selim Dilli xx, Sefa Ali Memnun xx
Yedekler: Yusuf, Furkan, Hüseyin Can, Yakup
Teknik Direktör: Osman Özdemir
Arnavutköy Belediyespor: Kıvanç Küçükkarış xx, Mert Caymaz xx, Fuat Yaman xx, Tolga Şahin xx (Mithat dk. 90+6 ?), Mert Çölgeçen xx (Utku dk. 69+6 ?), Sefa Durmuş xx, Çağrı Yağız Yasak xx (Samet dk. 44 xxx), Ömer Faruk Yılmaz xx, Mücahit Çakır xx, Osman Bayrak xx, Sirac Susancak xx (Kerem dk. 90+6 x)
Yedekler: Emrehan, Furkan, Enes
Teknik Direktör: Nihat Balan
Gol: Samet (dk. 90+3) (Arnavutköy Belediyespor)
Sarı kartlar: Saffet Yazar (Artvin Hopaspor), Osman, Tolga (Arnavutköy Belediyespor) - KAYSERİ