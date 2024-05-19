TFF 3. Lig play-off 3. tur rövanş maçları yarın oynanacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig play-off 3. tur rövanş maçları yarın yapılacak. Aliağa Futbol-52 Orduspor FK, Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor, Sebat Gençlikspor-Muş 1984 Muşspor ve Çimentaş Elazığspor-Efeler 09 Spor takımları arasındaki mücadeleler gerçekleşecek.
TFF 3. Lig play-off 3. tur eşleşmelerinde rövanş mücadeleleri yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, rövanş maçlarının programı şöyle:
16.00 Aliağa Futbol-52 Orduspor FK (Aliağa Atatürk)
16.00 Merkür Jet Erbaaspor- Belediye Kütahyaspor (Erbaa İlçe)
16.00 Sebat Gençlikspor-Muş 1984 Muşspor (Ortahisar Yavuz Selim)
20.00 Çimentaş Elazığspor-Efeler 09 Spor (Elazığ)