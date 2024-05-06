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TFF 3. Lig play-off 2. turunda müsabakalar tamamlandı

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TFF 3. Lig play-off 2. turunda oynanan müsabakalar sona erdi. Tokat Belediye Plevnespor-Muş 1984 Muşspor maçı 0-1, Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor maçı ise 2-1 sonuçlandı. İkinci maçlar ise 10 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da yapılacak.

TFF 3. Lig play-off 2. turunda saat 16.00'da oynanan 2 mücadele tamamlandı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

Tokat Belediye Plevnespor- Muş 1984 Muşspor: 0-1

Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor: 2-1

Çift maç eleme usulüne göre oynanan 2. tur karşılaşmalarında ikinci maçlar, 10 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da yapılacak.

Kaynak: AA / Spor

Belediye Kütahyaspor Tokat Muş Spor Güncel Haberler

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