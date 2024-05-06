TFF 3. Lig play-off 2. turunda müsabakalar tamamlandı
TFF 3. Lig play-off 2. turunda oynanan müsabakalar sona erdi. Tokat Belediye Plevnespor-Muş 1984 Muşspor maçı 0-1, Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor maçı ise 2-1 sonuçlandı. İkinci maçlar ise 10 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da yapılacak.
TFF 3. Lig play-off 2. turunda saat 16.00'da oynanan 2 mücadele tamamlandı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
Tokat Belediye Plevnespor- Muş 1984 Muşspor: 0-1
Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor: 2-1
Çift maç eleme usulüne göre oynanan 2. tur karşılaşmalarında ikinci maçlar, 10 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da yapılacak.