TFF 3. Lig play-off 2. tur maçları tamamlandı
TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçlarında oynanan müsabakaların sonuçları açıklandı. İkinci maçlar ise 10 Mayıs Cuma günü yapılacak.
TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçlarında saat 20.00'de oynanan 2 mücadele tamamlandı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
52 Orduspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1
Anadolu Üniversitesi-Efeler 09: 1-2
Çift maç eleme usulüne göre oynanan 2. tur karşılaşmalarında ikinci maçlar, 10 Mayıs Cuma günü yapılacak.
TFF 3. Lig play-off 2. tur rövanş maçlarının programı şu şekilde:
16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)
16.00 Efeler 09-Anadolu Üniversitesi (Ahmet Yaşar Kocabıyık)
16.00 Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)
16.00 Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)