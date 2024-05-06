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TFF 3. Lig play-off 2. tur maçları tamamlandı

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TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçlarında oynanan müsabakaların sonuçları açıklandı. İkinci maçlar ise 10 Mayıs Cuma günü yapılacak.

TFF 3. Lig play-off 2. tur ilk maçlarında saat 20.00'de oynanan 2 mücadele tamamlandı.

Müsabakaların sonuçları şöyle:

52 Orduspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor: 1-1

Anadolu Üniversitesi-Efeler 09: 1-2

Çift maç eleme usulüne göre oynanan 2. tur karşılaşmalarında ikinci maçlar, 10 Mayıs Cuma günü yapılacak.

TFF 3. Lig play-off 2. tur rövanş maçlarının programı şu şekilde:

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

16.00 Efeler 09-Anadolu Üniversitesi (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

16.00 Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)

16.00 Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)

Kaynak: AA / Spor

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