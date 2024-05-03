TFF 3. Lig play-off 2. tur eşleşmeleri ve mücadelelerin programı belli oldu

TFF 3. Lig play-off 2. tur eşleşmeleri ve mücadelelerin programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Eşleşmelerin ilk karşılaşması ligi daha alt sırada bitiren takımların sahasında oynanacak.

Play-off 2. tur ilk karşılaşmaları 6 Mayıs Pazartesi, rövanşları ise 10 Mayıs Cuma günü yapılacak.

Mücadelelerin programı şu şekilde:

1. maçlar

6 Mayıs Pazartesi

1. Grup:

20.00 52 Orduspor FK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Yeni Ordu)

2. Grup:

20.00 Anadolu Üniversitesi-Efeler 09 (Eskişehir Yeni)

3. Grup:

16.00 Belediye Kütahyaspor-Kuşadasıspor (Dumlupınar)

4. Grup:

16.00 Tokat Belediyesi Plevnespor-Muş 1984 Muşspor (Gaziosmanpaşa)

Rövanş maçları

10 Mayıs Cuma:

1. Grup:

16.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-52 Orduspor FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

2. Grup:

16.00 Efeler 09-Anadolu Üniversitesi (Ahmet Yaşar Kocabıyık)

3. Grup:

16.00 Kuşadasıspor-Belediye Kütahyaspor (Kuşadası Özer Türk)

4. Grup:

16.00 Muş 1984 Muşspor-Tokat Belediye Plevnespor (Muş Şehir)