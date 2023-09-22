TFF 3. Lig Maçları Özet

Aliağa Futbol Kulübü, İnegöl Kafkas Gençlikspor'u konuk edecek. Ayvalıkgücü Belediyespor, Talasgücü Belediyespor'u ağırlayacak. Turgutluspor, Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Kuşadasıspor, Silivrispor karşısında seriyi sürdürmeye çalışacak. Bornova 1877, Osmaniyespor FK'yı konuk edecek. Bergama Belediyespor, 23 Elazığ FK ile karşılaşacak. Balıkesirspor, Nevşehir Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta ilk 2 maçta 4 puan toplayan Aliağa Futbol Kulübü, yarın evinde saat 16.00'da aynı puandaki İnegöl Kafkas Gençlikspor'u konuk edecek. Grupta 2 puanlı Ayvalıkgücü Belediyespor, Talasgücü Belediyespor'u ağırlayacak. 2'nci Grup'ta 6 puanlı zirve ortağı Turgutluspor, seyircisi önünde Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Aynı grupta Efeler 09 SFK, deplasmanda son sıradaki Sapanca Gençlikspor'la rakip olacak.

3'üncü Grup'ta 2'de 2 yapan Kuşadasıspor, iç sahada Silivrispor karşısında seriyi sürdürmeye çalışacak. Bu maçlar 16.00'da başlayacak. Bornova 1877, kendisi gibi 3 puanlı Osmaniyespor FK'yı 19.00'da konuk edecek. 4'üncü Grup'ta Bergama Belediyespor, deplasmanda 15.00'te 23 Elazığ FK ile karşılaşacak. Transfer yasağını son gün açarak kadrosunu takviye eden Balıkesirspor ise 15.30'da Nevşehir Belediyespor deplasmanında galibiyet arayacak.