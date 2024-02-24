TFF 3. Lig'in 21. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları
TFF 3. Lig'in 21. haftasında oynanan 4 müsabakanın sonuçları açıklandı. Kepezspor-Karabük İdmanyurdu, Akhisarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor, Güneş Holding Çankaya SK-Sebat Gençlikspor ve Sultanbeyli Belediyespor-Bitexen Adana 1954 FK müsabakalarının sonuçları belli oldu.
TFF 3. Lig'in 21. haftası, bugün oynanan 4 müsabakayla başladı.
Müsabakaların sonuçları şöyle:
1. Grup:
Kepezspor- Karabük İdmanyurdu: 3-1
3. Grup:
Akhisarspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-0
4. Grup:
Güneş Holding Çankaya SK-Sebat Gençlikspor: 0-1
Sultanbeyli Belediyespor-Bitexen Adana 1954 FK: 0-2