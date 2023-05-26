TFF 3. Lig'e yükselen kulüplerin temsilcilerinden TFF Başkanı Büyükekşi'ye ziyaret

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e yükselen kulüplerin başkan ve temsilcileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette bölgesel amatör futbolun gelişimi ve akademi projeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

2022-2023 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e yükselen kulüplerin başkan ve temsilcileri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, Amatör İşlerden Sorumlu TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Düşmez ile birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin de yer aldı.

Ziyarette bölgesel amatör futbolun gelişimi ve akademi projeleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF 3. Lig'e yükselen kulüp temsilcilerini tek tek tebrik ederek, yeni sezonda başarı dileklerini iletti.