TFF 3. Lig'de son 2 hafta heyecanı

TFF 3. Lig'de 3 grupta devam eden 2021-2022 sezonunda normal sezon 2 hafta sonra tamamlanacak.

1. ve 3. Grup'ta 18'er, 2. Grup'ta 19 takımın mücadele ettiği TFF 3. Lig'de normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitirenler direkt 2. Lig'e çıkacak. Gruplarında lideri takip eden dörder ekip, play-off maçlarına çıkacak. İlk olarak kendi gruplarındaki eşleşmelerde rakiplerini saf dışı bırakan 6 ekipten 3'ü daha adını 2. Lig'e yazdıracak.

Gruplarında son 4 sırada yer alacak toplam 12 ekip Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

Batman Petrolspor 2. Lig vizesi aldı

Batman Petrolspor'un şampiyonluğunu garantilediği TFF 3. Lig 1. Grup'ta Belediye Kütahyaspor, Bursa Yıldırımspor, Arnavutköy Belediyespor ve Artvin Hopaspor play-off barajında yer alıyor.

Sancaktepe FK ile Başkent Gözgözler Akademi FK'nin düşmesinin kesinleştiği grupta 2 takım daha lige veda edecek. Hendekspor, Elazığspor, Kahta 02 Spor, Karaman FK ve Osmaniyespor FK'nin son 2 hafta öncesinde matematiksel olarak düşme ihtimali bulunuyor.

Bitexen Düzcespor avantajlı

2. Grup'ta en yakın takipçisi Alagöz Holding Iğdır FK'nin 3 puan önünde bulunan Bitexen Düzcespor, bu hafta alınacak sonuçlara göre 2. Lig vizesi alabilir. İskenderunspor, 52 Orduspor FK ve Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor'un play-off barajında olduğu ligde Hacettepe'nin düşmesi kesinleşti.

Son 2 hafta öncesinde Çarşambaspor, Darıca Gençlerbirliği ve Kızılcabölükspor da düşme hattında bulunuyor.

Esenler Erokspor 2. Lig'e yükselebilir

3. Grup'ta son 2 haftaya Fethiyespor'un 6 puan önünde yer alan Esenler Erokspor, en az 1 puan aldığı takdirde 2. Lig'e yükselecek. 64 puanlı Fethiyespor, 62 puana sahip İçel İdmanyurdu ile 61 puanlı Orduspor 1967 play-off barajında yer alırken, 57'şer puana sahip Kırıkkale Büyük Anadoluspor ile Yeşilyurt D.Ç. Ofspor da 5. sıra için mücadelesini sürdürüyor.

Kardemir Karabükspor ve Ceyhanspor'un veda ettiği ligde düşme hattındaki Modafen ile Gümüşhane Sportif Faaliyetler bu haftaki sonuçlara lige veda edebilir.