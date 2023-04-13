TFF 3. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kaldı

TFF 3. Lig'de normal sezon heyecanı 6 hafta sonra tamamlanacak.

1. ve 3. Grup'ta 18'er, 2. Grup'ta 17 takımın katılımıyla başlayan TFF 3. Lig'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hakları dondurulan 2. Grup'ta Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor'un, 3. Grup'ta ise Malatya Arguvanspor ve Osmaniyespor FK'nin ligden çekilmeleri kabul edildi.

Ligde normal sezonun bitiminde gruplarını ilk sırada bitirenler direkt TFF 2. Lig'e çıkacak. Her gruptan birer takımın daha TFF 2. Lig'e çıkacağı ligde, lideri takip eden beşer ekip, play-off maçları oynayacak.

Gruplarında ikinci sırada yer alan ekipler doğrudan play-off finaline yükselecek. Play-off çeyrek finalinde normal sezonda gruplarında 3. ile 6. takım, 4. ile de 5. takım, tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Çift maç üzerinden oynanacak yarı finali geçenler finalde grupların 2. sırasındaki takımlarla karşılaşacak ve final maçları sonunda her gruptan birer ekip daha TFF 2. Lig vizesi alacak.

1. Grup'ta 3, 2. Grup'ta 2 ve 3. Grup'ta ise 1 ekip Bölgesel Amatör Lig'e düşecek.

1. Grup

Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu'nun son 6 haftaya en yakın rakibi 52 Orduspor FK'nin 5 puan önünde girdiği 1. Grup'ta Eskişehirspor, Yomraspor ve Gema Polimer Şile Yıldızspor düşme hattında bulunuyor.

2. Grup

2. Grup'ta maç eksiğine rağmen 56 puanla lider durumda bulunan Alagöz Holding Iğdır FK, ikinci sıradaki Karaman FK'nin 1, iki maçı eksik Armoni Alanya Kestelspor'un 5 puan önünde yer alıyor. Yeşilyurt D.Ç Ofspor ile Ergene Velimeşespor ise düşme hattında mücadelesini sürdürüyor.

3. Grup

68 Aksaray Belediyespor'un Kepez Belediyespor'un 2 puan önünde lider durumda bulunduğu 3. Grup'ta lige veda edecek takım 27 puanlı Akhisarspor veya 11 puana sahip Niğde Anadolu FK olacak. Akhisarspor'un bu haftaki olası bir galibiyetinde Niğde Anadolu FK'nin ligden düşmesi kesinleşecek.