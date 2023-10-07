TFF 3. Lig'de liderlik koltuğunda Aliağa FK

TFF 3. Lig 1. Grup lideri Aliağa FK, Talasgücü Belediyespor'u ağırlayacak. Diğer gruplarda da önemli maçlar oynanacak.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 4 maçta namağlup topladığı 10 puanla liderlik koltuğuna kurulan Aliağa FK yarın Talasgücü Belediyespor'u ağırlayacak. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Grupta 5 puandaki Ayvalıkgücü Belediyespor aynı saatte Hüsnü Uğural Stadı'nda Küçükçekmece Sinopspor'u konuk edecek. 2'nci Grup'ta Karşıyaka'yı deplasmanda yenerek 10 puanla zirvenin yeni sahibi olan Turgutluspor yine saat 15.30'da 7 Eylül Stadı'nda Anadolu Üniversitesi'ne karşı koltuğunu korumaya çalışıcak.

Aynı grupta 8 puanlı zirve takipçisi Efeler 09 SFK saat 15.00'te Amasyaspor FK deplasmanına çıkacak. 3'üncü Grup'ta Bornova 1877 saat 15.00'te Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Fatsa Belediyespor'la karşılaşırken, 4'te 4 yapan zirve ortağı Kuşadasıspor ise Özer Türk Stadı'nda Bayburt Özel İdare karşısına çıkacak. Ligde 4'üncü Grup'ta da saat 14.30'da Muş 1984 Muşspor-Balıkesirspor, 15.00'te Alanya Kestelspor-Bergama Sportif maçları oynanacak.