TFF 3. Lig'de lider Aliağa Futbol, Gümüşhane Sportif ile karşılaşacak
TFF 3. Lig 1. Grup lideri Aliağa Futbol, Gümüşhane Sportif ile evinde karşılaşacak. Aliağa Futbol, namağlup ünvanını korumayı hedefliyor.
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'la 1-1 berabere kalan lider Aliağa Futbol, yarın evinde Gümüşhane Sportif'le karşılaşacak. Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak 13'üncü hafta maçı saat 14.00'te başlayacak. Grupta 30 puanla zirvede yer alan İzmir ekibi, 12 puanlı rakibi karşısında namağlup ünvanını korumayı hedefliyor. Aynı grupta 3'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü, aynı saatte Kırıkkalegücü'nün konuğu olacak.
2'nci Grup'ta 24 puanlı zirve ortağı Turgutluspor, evinde Play-Off hattında yer alan 17 puanlı Pazarspor'la karşılaşacak. Geçen haftaki Karşıyaka yenilgisiyle 21 puanda kalan Efeler 09 SFK, 17 puanlı Anadolu Üniversitesi'ne konuk olacak. 3'üncü Grup'ta 24 puanlı zirve takipçisi Kuşadasıspor, 11 puanı bulunan Darıca Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Play-Off hattında yer alan 20 puanlı Bornova 1877 ise deplasmanda 18 puanlı Belediye Kütahyaspor'la kozlarını paylaşacak. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.