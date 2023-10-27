TFF 3. Lig'de lider Aliağa Futbol deplasmanda

TFF 3. Lig 1. Grup lideri Aliağa Futbol, Artvin Hopaspor'un konuğu olacak. Diğer maçlar ve gruplardaki müsabakalar da açıklandı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 19 puanlı namağlup lider Aliağa Futbol, yarın 8'inci haftada 8 puanlı Artvin Hopaspor'un konuğu olacak. Hopa İlçe Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Play-Off hattındaki Ayvalıkgücü Belediyespor aynı saatte deplasmanda sonuncu Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak. 2'nci Grup'un 15 puanlı yenilgisiz zirve ortağı Efeler 09 SFK, evinde 4'üncü sıradaki 11 puanlı Batman Petrolspor'la kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Efeler'e yenilerek liderlik fırsatını kaçıran Turgutluspor, İstanbul'da Kemerkent Bulvarspor karşısında telafi arayacak.

3'üncü Grup'ta Akhisarspor, Şanlıurfa'da lider Karaköprü Belediyespor karşısına 3'te 3 hedefiyle çıkacak. Geçen hafta yenilgiyle tanışan 3'üncü basamaktaki Kuşadasıspor, deplasmanda son sıradaki Sivas Dört Eylül'e karşı zafer arayacak. Bu maçlar 14.00'te başlayacak. Play-Off hattındaki Bornova 1877, sahasının bakımda olması nedeniyle Tire'de saat 19.00'da zirve takipçisi Erbaaspor'u ağırlayacak. 4'üncü Grup'ta 14.00'te Bergama Sportif-Sultanbeyli Belediyespor ve Balıkesirspor-Siirt İl Özel İdaresispor maçları oynanacak.