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TFF 3. Lig'de Ege ekipleri zorlu mücadelelere hazırlanıyor

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TFF 3. Lig'de yer alan Ege ekipleri, yarın zorlu maçlara çıkacak. Ayvalıkgücü Belediyespor, Kepezspor'u ağırlarken, Efeler 09 SFK ise Kelkit Hürriyetspor ile karşılaşacak. Diğer gruplarda da önemli maçlar oynanacak.

TFF 3'üncü Lig'deki Ege ekipleri yarın zorlu mücadelelerle terleyecek. Ligde 1'inci Grup'ta Play-Off hattındaki Ayvalıkgücü Belediyespor saat 14.00'te Hüsnü Uğural Stadı'nda ikinci basamaktaki Kepezspor'u ağırlarken, lider Aliağa Futbol haftayı bay takım olarak geçecek. 2'nci Grup'ta üçüncü sırada bulunan Efeler 09 SFK aynı saatte İncirliova Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda Kelkit Hürriyetspor'la karşılaşacak.

Grupta zirve ortağı Turgutluspor haftanın bay takımı olacak. 3'üncü Grup'ta Bornova 1877 evi Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Silivrispor'u konuk edecek. Kötü gidişe çare arayan Akhisarspor, Erbaaspor deplasmanına çıkarken Kuşadasıspor bay olduğu için maç yapmayacak. Ligde 4'üncü Grup'ta ise Balıkesirspor ile Bergama Sportif, Balıkesir Atatürk Stadı'nda rakip olacak. Tüm maçlar sat 14.00'te başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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