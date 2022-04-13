TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, Kalecik Futbol Kulübü'nü 3-1 yendi - Haberler

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TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, Kalecik Futbol Kulübü'nü 3-1 yendi

AA - Yaşar Karaman - Spor
TFF 3. Lig'de Çarşambaspor, Kalecik Futbol Kulübü'nü 3-1 yendi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Kalecik Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor, sahasında Kalecik Futbol Kulübü'nü 3-1 mağlup etti.

Çarşamba Şehir Stadyumu'ndaki maçı hakem Batuhan Kolak yönetti.

21. dakikada konuk ekibin atağında rakibini ceza sahası içinde düşüren Çarşambasporlu Burçak, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltı atışını kullanan Mehmet Erkut, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

36. dakikada gelişen Çarşambaspor atağında Kalecik Futbol Kulübü oyuncusunun topa ceza sahası içinde elle müdahalesi sonucu hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Muhammed, topu ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Maçın 51. dakikasında Çarşambaspor'da Cemal, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

58. dakikada Çarşambasporlu Mustafa topu ağlarla buluşturdu: 3-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Çarşambaspor, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

AA / Yaşar Karaman - Spor

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