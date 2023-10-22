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TFF 3. Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı

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TFF 3. Lig'de 7. hafta maçları sona erdi. Ligde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı.

TFF 3. Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı.

Ligde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Grup

Mardin 1969 Spor-Tarsus İdman Yurdu: 3-1

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Artvin Hopaspor: 0-0

Kırıkkalegücü Futbol-52 Orduspor: 2-0

Edirnespor-Karabük İdmanyurdu: 2-0

Ayvalıkgücü Belediyespor-Malatya Arguvanspor: 1-0

2. Grup

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Sapanca Gençlikspor: 2-1

Pazarspor-Bulvarspor: 3-0

Amasyaspor FK-Hacettepe 1945: 3-1

Ergene Velimeşespor-Anadolu Üniversitesi: 1-0

TPAO Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

3. Grup

Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 1-1

ONVO Ağrı 1970 Spor-Karaköprü Belediyespor: 0-1

Akhisarspor-Bayburt Özel İdare: 2-0

Belediye Kütahyaspor-1922 Konyaspor: 2-0

Darıca Gençlerbirliği-Sivas Dört Eylül Futbol: 3-1

4. Grup

23 Elazığ FK-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Muş 1984 Muşspor-Çatalcaspor: 2-1

Siirt İl Özel İdaresispor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0

Armoni Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor: 2-1

Kaynak: AA / Spor

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