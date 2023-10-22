TFF 3. Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı
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TFF 3. Lig'de 7. hafta maçları sona erdi. Ligde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı.
TFF 3. Lig'de 7. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 4 grupta oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
1. Grup
Mardin 1969 Spor-Tarsus İdman Yurdu: 3-1
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Artvin Hopaspor: 0-0
Kırıkkalegücü Futbol-52 Orduspor: 2-0
Edirnespor-Karabük İdmanyurdu: 2-0
Ayvalıkgücü Belediyespor-Malatya Arguvanspor: 1-0
2. Grup
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Sapanca Gençlikspor: 2-1
Pazarspor-Bulvarspor: 3-0
Amasyaspor FK-Hacettepe 1945: 3-1
Ergene Velimeşespor-Anadolu Üniversitesi: 1-0
TPAO Batman Petrolspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
3. Grup
Merkür Jet Erbaaspor-Fatsa Belediyespor: 1-1
ONVO Ağrı 1970 Spor-Karaköprü Belediyespor: 0-1
Akhisarspor-Bayburt Özel İdare: 2-0
Belediye Kütahyaspor-1922 Konyaspor: 2-0
Darıca Gençlerbirliği-Sivas Dört Eylül Futbol: 3-1
4. Grup
23 Elazığ FK-Nevşehir Belediyespor: 1-0
Muş 1984 Muşspor-Çatalcaspor: 2-1
Siirt İl Özel İdaresispor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0
Armoni Alanya Kestelspor-Bursa Yıldırımspor: 2-1