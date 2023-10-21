TFF 3. Lig'de 7. hafta maç sonuçları
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TFF 3. Lig'de 7. hafta 4 grupta oynanan 9 maçın sonuçları açıklandı. İşte maç sonuçları...
TFF 3. Lig'de 7. hafta 4 grupta oynanan 9 maçla başladı.
Oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:
1. Grup
Kepezspor-Talasgücü Belediyespor: 4-1
Aliağa Futbol- Küçükçekmece Sinopspor: 2-1
2. Grup
Turgutluspor-Efeler 09 Spor: 1-2
Silifke Belediyespor-Karşıyaka: 2-1
3. Grup
Büyükçekmece Tepecikspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 1-0
Kuşadasıspor-Osmaniyespor FK: 0-3
4. Grup
Sultanbeyli Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor: 4-0
Orduspor 1967-Balıkesirspor: 4-0
Güneş Holding Çankayaspor-Bitexen Adana 1954 FK: 2-2
Kaynak: AA / Spor