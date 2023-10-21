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TFF 3. Lig'de 7. hafta maç sonuçları

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TFF 3. Lig'de 7. hafta 4 grupta oynanan 9 maçın sonuçları açıklandı. İşte maç sonuçları...

TFF 3. Lig'de 7. hafta 4 grupta oynanan 9 maçla başladı.

Oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:

1. Grup

Kepezspor-Talasgücü Belediyespor: 4-1

Aliağa Futbol- Küçükçekmece Sinopspor: 2-1

2. Grup

Turgutluspor-Efeler 09 Spor: 1-2

Silifke Belediyespor-Karşıyaka: 2-1

3. Grup

Büyükçekmece Tepecikspor-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 1-0

Kuşadasıspor-Osmaniyespor FK: 0-3

4. Grup

Sultanbeyli Belediyespor-Tokat Belediye Plevnespor: 4-0

Orduspor 1967-Balıkesirspor: 4-0

Güneş Holding Çankayaspor-Bitexen Adana 1954 FK: 2-2

Kaynak: AA / Spor

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