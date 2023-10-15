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TFF 3. Lig'de 6. hafta tamamlandı

TFF 3. Lig'de 6. hafta, bir müsabaka dışında tamamlandı. Ligde 1. Grup, 2. Grup, 3. Grup ve 4. Grup'ta bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle...