Haberler

TFF 3. Lig'de 5. hafta maç sonuçları

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

TFF 3. Lig'de oynanan 5. hafta maçlarının sonuçları açıklandı. Maçlar gruplar halinde oynandı ve alınan sonuçlar şu şekilde:

TFF 3. Lig'de 5. hafta, oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligin 1, 2, 3 ve 4. gruplarında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Grup

Mardin 1969-Artvin Hopaspor: 1-0

Gümüşhane Sportif Faaliyetler-52 Orduspor: 1-1

Kırıkkalegücü-Karabük İdmanyurdu: 2-0

Kepezspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor: 2-0

Tarsus İdman Yurdu-Malatya Arguvanspor: 0-0

Aliağa-Talasgücü Belediyespor: 3-0

Ayvalıkgücü Belediyespor- Küçükçekmece Sinopspor: 0-0

2. Grup

Amber Çay Eynesil Belediyespor-Bulvarspor: 1-0

Pazarspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1

Amasyaspor-Efeler 09: 0-1

Turgutluspor-Anadolu Üniversitesi: 0-0

Sapanca Gençlikspor-Hacettepe 1945: 2-1

Ergene Velimeşespor-3Gen Holding Elazığspor: 1-0

TPAO Batman Petrolspor-Karşıyaka: 1-2

3. Grup

Büyükçekmece Tepecikspor-Sivas Dört Eylül: 0-0

Merkür Jet Erbaaspor-Osmaniyespor: 1-0

Onvo Ağrı 1970-1922 Konyaspor: 0-0

Bornova 1877-Fatsa Belediyespor: 3-0

Darıca Gençlerbirliği-Karaköprü Belediyespor: 0-1

Kuşadasıspor-Bayburt Özel İdare: 1-0

4. Grup

Muş 1984 Muşspor-Balıkesirspor: 2-0

Siirt İl Özel İdaresi-Bitexen Adana 1954 FK: 0-3

23 Elazığ FK-Bursa Yıldırımspor: 3-1

Armoni Alanya Kestelspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0

Nevşehir Belediyespor-Çatalcaspor: 0-0

Orduspor 1967-Tokat Belediye Plevnespor: 3-0

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ayvalıkgücü Belediyespor Küçükçekmece Orduspor Futbol Spor Haberler

title