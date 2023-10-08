TFF 3. Lig'de 5. hafta maç sonuçları
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TFF 3. Lig'de oynanan 5. hafta maçlarının sonuçları açıklandı. Maçlar gruplar halinde oynandı ve alınan sonuçlar şu şekilde:
TFF 3. Lig'de 5. hafta, oynanan maçlarla tamamlandı.
Ligin 1, 2, 3 ve 4. gruplarında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
1. Grup
Mardin 1969-Artvin Hopaspor: 1-0
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-52 Orduspor: 1-1
Kırıkkalegücü-Karabük İdmanyurdu: 2-0
Kepezspor-İnegöl Kafkas Gençlikspor: 2-0
Tarsus İdman Yurdu-Malatya Arguvanspor: 0-0
Aliağa-Talasgücü Belediyespor: 3-0
Ayvalıkgücü Belediyespor- Küçükçekmece Sinopspor: 0-0
2. Grup
Amber Çay Eynesil Belediyespor-Bulvarspor: 1-0
Pazarspor-1954 Kelkit Belediyespor: 2-1
Amasyaspor-Efeler 09: 0-1
Turgutluspor-Anadolu Üniversitesi: 0-0
Sapanca Gençlikspor-Hacettepe 1945: 2-1
Ergene Velimeşespor-3Gen Holding Elazığspor: 1-0
TPAO Batman Petrolspor-Karşıyaka: 1-2
3. Grup
Büyükçekmece Tepecikspor-Sivas Dört Eylül: 0-0
Merkür Jet Erbaaspor-Osmaniyespor: 1-0
Onvo Ağrı 1970-1922 Konyaspor: 0-0
Bornova 1877-Fatsa Belediyespor: 3-0
Darıca Gençlerbirliği-Karaköprü Belediyespor: 0-1
Kuşadasıspor-Bayburt Özel İdare: 1-0
4. Grup
Muş 1984 Muşspor-Balıkesirspor: 2-0
Siirt İl Özel İdaresi-Bitexen Adana 1954 FK: 0-3
23 Elazığ FK-Bursa Yıldırımspor: 3-1
Armoni Alanya Kestelspor-Bergama Sportif Faaliyetler: 1-0
Nevşehir Belediyespor-Çatalcaspor: 0-0
Orduspor 1967-Tokat Belediye Plevnespor: 3-0