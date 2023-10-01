TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı. Ligde 4 grupta yapılan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı.

TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları oynandı.

Ligde 4 grupta yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup

Küçükçekmece Sinopspor-Mardin 1969: 1-1

Artvin Hopaspor-Tarsus İdman Yurdu: 4-0

Talasgücü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1

Edirnespor-Kepezspor: 0-0

İnegöl Kafkas Gençlikspor-Kırıkkalegücü: 1-0

Karabük İdmanyurdu-Aliağa: 0-4

52 Orduspor- Ayvalıkgücü Belediyespor : 1-0

2. Grup

3Gen Holding Elazığspor-TPAO Batman Petrolspor: 0-0

1954 Kelkit Belediyespor-Amasyaspor: 1-1

Anadolu Üniversitesi-Pazarspor: 1-1

Efeler 09-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 1-1

Bulvarspor-Sapanca Gençlikspor: 0-1

Silifke Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-0

Karşıyaka-Turgutluspor: 0-1

3. Grup

1922 Konyaspor-Kuşadasıspor: 0-2

Sivas 4 Eylül-Bornova 1877: 0-6

Bayburt Özel İdarespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Karaköprü Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor: 3-2

Osmaniyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

Belediye Kütahyaspor-Akhisarspor: 4-1

Silivrispor-ONVO Ağrı 1970: 4-0

4. Grup

Sebat Gençlikspor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-1

Tokat Belediye Plevnespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1

Bitexen Adana 1954 FK- Orduspor 1967: 1-0

Bursa Yıldırımspor-Nevşehir Belediyespor: 3-1

Bergama Sportif Faaliyetler-Muş 1984 Muşspor: 4-2

Balıkesirspor-23 Elazığ FK: 0-0

Güneş Holding Çankayaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1