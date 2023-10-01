TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları oynandı
TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı. Ligde 4 grupta yapılan maçlarda alınan sonuçlar açıklandı.
TFF 3. Lig'de 4. hafta maçları oynandı.
Ligde 4 grupta yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Küçükçekmece Sinopspor-Mardin 1969: 1-1
Artvin Hopaspor-Tarsus İdman Yurdu: 4-0
Talasgücü Belediyespor-Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 2-1
Edirnespor-Kepezspor: 0-0
İnegöl Kafkas Gençlikspor-Kırıkkalegücü: 1-0
Karabük İdmanyurdu-Aliağa: 0-4
52 Orduspor- Ayvalıkgücü Belediyespor : 1-0
2. Grup
3Gen Holding Elazığspor-TPAO Batman Petrolspor: 0-0
1954 Kelkit Belediyespor-Amasyaspor: 1-1
Anadolu Üniversitesi-Pazarspor: 1-1
Efeler 09-Amber Çay Eynesil Belediyespor: 1-1
Bulvarspor-Sapanca Gençlikspor: 0-1
Silifke Belediyespor-Ergene Velimeşespor: 1-0
Karşıyaka-Turgutluspor: 0-1
3. Grup
1922 Konyaspor-Kuşadasıspor: 0-2
Sivas 4 Eylül-Bornova 1877: 0-6
Bayburt Özel İdarespor-Darıca Gençlerbirliği: 0-0
Karaköprü Belediyespor-Merkür Jet Erbaaspor: 3-2
Osmaniyespor-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1
Belediye Kütahyaspor-Akhisarspor: 4-1
Silivrispor-ONVO Ağrı 1970: 4-0
4. Grup
Sebat Gençlikspor-Siirt İl Özel İdaresi: 2-1
Tokat Belediye Plevnespor-Armoni Alanya Kestelspor: 1-1
Bitexen Adana 1954 FK- Orduspor 1967: 1-0
Bursa Yıldırımspor-Nevşehir Belediyespor: 3-1
Bergama Sportif Faaliyetler-Muş 1984 Muşspor: 4-2
Balıkesirspor-23 Elazığ FK: 0-0
Güneş Holding Çankayaspor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-1