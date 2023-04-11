Üye Girişi
Haberi Paylaş
TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak

TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup'ta 28. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın oynanacak.

TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup'ta 28. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

1. Grup

13.00 İDAŞ Çatalcaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Çatalca İzzettin)

15.00 Belediye Kütahyaspor-1922 Konyaspor (Dumlupınar)

15.00 BC Group Ağrı 1970-Eskişehirspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 52 Orduspor FK-Hacettepe 1945 (Yeni Ordu)

15.00 Amasyaspor-Karşıyaka (12 Haziran)

15.00 Nevşehir Belediyespor-Edirnespor (Nevşehir Gazi)

15.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Mersin)

15.00 Entegre Solar Elazığspor-Belediye Derincespor (Elazığ Doğukent)

15.00 Yomraspor-1954 Kelkit Belediyespor (Yomra İlçe)

2. Grup

15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Bayrampaşaspor (Gümüşhane Yenişehir)

15.00 Kuşadasıspor-Karaman FK (Kuşadası Özer Türk)

15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Yeşilyurt Ofspor (Başpınar)

15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)

15.00 Ergene Velimeşespor-Orduspor 1967 (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Turgutluspor (Eynesil İlçe)

15.00 Kınay Bulvarspor-Darıca Gençlerbirliği (Bulvar Mimar Kubilay Köse)

15.00 Armoni Alanya Kestelspor-23 Elazığ FK (Alanya Milli Egemenlik)

3. Grup

14.00 Fatsa Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Fatsa İlçe)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Kepez Belediyespor (Dağılgan)

15.00 Bergama Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Bergama 14 Eylül)

15.00 Beyoğlu Yeniçarşı-Efeler 09 (Beyoğlu)

15.00 Siirt İl Özel İdare-Merkür Holding Erbaaspor (Siirt Atatürk)

15.00 Artvin Hopaspor-Muş 1984 Muşspor (Hopa İlçe)

15.00 Niğde Anadolu FK-Akhisarspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Belediye Kütahyaspor Hisarcık Orduspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title