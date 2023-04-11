TFF 3. Lig'de 28. hafta karşılaşmaları yarın yapılacak
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TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup'ta 28. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın oynanacak.
TFF 3. Lig 1, 2 ve 3. Grup'ta 28. hafta karşılaşmalarının tamamı yarın oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
1. Grup
13.00 İDAŞ Çatalcaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Çatalca İzzettin)
15.00 Belediye Kütahyaspor-1922 Konyaspor (Dumlupınar)
15.00 BC Group Ağrı 1970-Eskişehirspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
15.00 52 Orduspor FK-Hacettepe 1945 (Yeni Ordu)
15.00 Amasyaspor-Karşıyaka (12 Haziran)
15.00 Nevşehir Belediyespor-Edirnespor (Nevşehir Gazi)
15.00 Exenpay Yeni Mersin İdmanyurdu-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Mersin)
15.00 Entegre Solar Elazığspor-Belediye Derincespor (Elazığ Doğukent)
15.00 Yomraspor-1954 Kelkit Belediyespor (Yomra İlçe)
2. Grup
15.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Bayrampaşaspor (Gümüşhane Yenişehir)
15.00 Kuşadasıspor-Karaman FK (Kuşadası Özer Türk)
15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Yeşilyurt Ofspor (Başpınar)
15.00 Ayvalıkgücü Belediyespor-Alagöz Holding Iğdır FK (Ayvalık Hüsnü Uğural)
15.00 Ergene Velimeşespor-Orduspor 1967 (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Amberçay Eynesil Belediyespor-Turgutluspor (Eynesil İlçe)
15.00 Kınay Bulvarspor-Darıca Gençlerbirliği (Bulvar Mimar Kubilay Köse)
15.00 Armoni Alanya Kestelspor-23 Elazığ FK (Alanya Milli Egemenlik)
3. Grup
14.00 Fatsa Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Fatsa İlçe)
15.00 68 Aksaray Belediyespor-Kepez Belediyespor (Dağılgan)
15.00 Bergama Belediyespor-Bursa Yıldırımspor (Bergama 14 Eylül)
15.00 Beyoğlu Yeniçarşı-Efeler 09 (Beyoğlu)
15.00 Siirt İl Özel İdare-Merkür Holding Erbaaspor (Siirt Atatürk)
15.00 Artvin Hopaspor-Muş 1984 Muşspor (Hopa İlçe)
15.00 Niğde Anadolu FK-Akhisarspor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)