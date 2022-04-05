TFF 3. Lig'de 27. hafta erteleme maçları yarın oynanacak
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TFF 3. Lig'de 1 ve 3. gruplardaki 27. hafta erteleme karşılaşmaları yarın yapılacak.
TFF 3. Lig'de 1 ve 3. gruplardaki 27. hafta erteleme karşılaşmaları yarın yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, TFF 3. Lig 1. ve 3. gruplarda saat 14.00'te başlayacak 27. hafta erteleme maçlarının programı şöyle:
1. Grup
Formül Erbaaspor-Başkent Gözgözler Akademi FK (Erbaa İlçe)
Hendekspor-Kahta 02 (Hendek Atatürk)
Arnavutköy Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Bolluca)
3. Grup
Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Gümüşhane Yenişehir)
Orduspor 1967-Esenler Erokspor (Yeni Ordu)
Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor (Tepecik Şenol Güneş)
Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı?— Haberler (@Haberler) April 4, 2022
Futbolcuların espor takımı kurmalarını destekliyor musunuz? #Futbol #Espor #Esports— GameGar (@gamegarcom) March 31, 2022